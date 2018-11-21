Репресированным и пострадавшим на Майдане будут компенсировать больничные в размере зарплаты

Иллюстративное фото (torange.biz)

Компенсацию в размере средней зарплаты будет предоставлять Фонд соцстрахования

Фонд социального страхования Украины расширил на репрессированных лиц и пострадавших участников Революции достоинства право на получение больничных в размере 100% средней зарплаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Отмечается, что теперь указанным категориям населения будет оказываться помощь по временной потере трудоспособности (оплата по больничным листам, - ред.) в случае болезни или травмы.

Для получения выплат нужно быть официально трудоустроенным, иметь страховой стаж более 8 лет. Выплаты также осуществляются при наличии льгот независимо от продолжительности страхового стажа.

"Согласно законам Украины от 22.05.2018 № 2443-VIII и от 18.09.2018 № 2542-VIII, указанная льгота распространена на пострадавших участников Революции достоинства и реабилитированных жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - отметили в Фонде.

Для назначения пособия лицо, которое имеет статус реабилитированного, подает копию соответствующих удостоверений или иные документы, подтверждающие право на эту льготу.

"Также, согласно принятым изменениям, право на оплату листков нетрудоспособности в размере 100% среднего дохода по страховым случаям, которые наступили с 25.07.2018, имеют лица, которые получили телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие) во время участия в Революции достоинства", - сообщили в Фонде.

Напомним, 5 мая 2018 года вступил в силу закон о реабилитации жертв политических репрессий. Законом совершенствуется процедура реабилитации жертв репрессий тоталитарного режима 1917-1991 годов.