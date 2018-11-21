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Репресованим та постраждалим у Революції гідності лікарняні компенсуватимуть у розмірі зарплати

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 20:50
Репресованим та постраждалим у Революції гідності лікарняні компенсуватимуть у розмірі зарплати
Ілюстративне фото (torange.biz)

Компенсацію у розмірі середньої зарплати надаватиме Фонд соцстрахування

Фонд соціального страхування України розширив на репресованих осіб і постраждалих учасників Революції гідності право на отримання лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Фонду.

Зазначається, що тепер зазначеним категоріям населення надаватиметься допомога по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками, - ред.) у разі хвороби або травми.

Для отримання виплат потрібно бути офіційно працевлаштованим, мати страховий стаж понад 8 років. Виплати також здійснюються за наявності пільг незалежно від тривалості страхового стажу.

"Відповідно до законів України від 22.05.2018 № 2443-VIII і від 18.09.2018 № 2542-VIII, зазначена пільга поширена на постраждалих учасників Революції гідності та реабілітованих жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", - зазначили у Фонді.

Для призначення допомоги особа, яка має статус реабілітованого, подає копію відповідних посвідчень чи інші документи, що підтверджують право на цю пільгу.

"Також, відповідно до прийнятих змін, право на оплату листків непрацездатності у розмірі 100% середнього доходу за страховими випадками, які настали з 25.07.2018, мають особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у Революції гідності", - повідомили у Фонді.

Нагадаємо, 5 травня 2018 року набув чинності закон про реабілітацію жертв політичних репресій. Законом вдосконалюється процедура реабілітації жертв репресій тоталітарного режиму 1917-1991 років.

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