У ГПУ не назвали терміни завершення розслідування злочинів проти учасників Євромайдану

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

За словами Горбатюка, ВРП не реагує за жодною скаргою на суддів та їх можливі порушення

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) утримались від коментарів щодо термінів завершення розслідування злочинів, які були здійснені проти учасників Євромайдану. Про це на брифінгу щодо розслідування злочинів, вчинених проти учасників мирних акцій протесів, розказав начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що ГПУ наближається до завершення цих розслідувань.

"Ми зробили все, що могли. Ніхто не зможе об'єктивно назвати строки розслідування. Я утримаюсь від надання строків. Але обіцяю, що ми будемо робити все можливе, аби крапка у розслідуваннях була поставлена", - сказав Горбатюк.

За його словами, Вища рада правосуддя не реагує за жодною скаргою на суддів та їх можливі порушення.

"ВРП дуже швидко знімає тих суддів, які неугодні владі. ВРП не реагує за жодною скаргою на суддів та іх можливі порушення", - резюмував він.

Нагадаємо, Горбатюк заявляв, що в Україні із 4700 злочинів, вчинених проти учасників мирних акцій протесів, які розслідувались, більша частина злочинів розкрита.

"Під вартою перебувають 13 осіб. За результатами також визнано винними 52 особи, щодо них ухвалено обвинувальні вироки. До позбавлення волі засуджено 9 осіб. З часу лютневого звіту повідомлено про підозру ще десяткам осіб, серед них є прокурор,судді, слідчі та 5 тітушок", - повідомив Горбатюк.

Також повідомлялося, що силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.