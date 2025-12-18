Репараційний кредит Україні включили у чернетку висновків саміту ЄС: ЗМІ з'ясували подробиці

Документ, який є у розпорядженні видання, містить заклик до Європейської Ради та Європарламенту. Йдеться про ухвалення інструментів щодо надання репараційного кредиту Україні на основі коштів із заморожених активів РФ.

Крім того, пункт містить принципи, на яких має ґрунтуватися репараційна позика. Зокрема, це повага до договірних зобов’язань фінустанов та рівне ставлення до всіх інституцій, де зберігаються кошти.

Також йдеться про солідарність і розподіл ризиків між країнами-членами відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС.

У документі згадується спільний підхід країн-членів щодо їхніх двосторонніх інвестиційних договорів з РФ та можливість припинення дії нацгарантій у наступному бюджеті ЄС. Також йдеться про координацію з країнами "Групи семи" і збереження ініціативи кредиту G7 ERA.

Радіо Свобода зазначає, що однією з умов є продовження Україною реформ щодо верховенства права та боротьби з корупцією. Видання також наголошує, що проєкт висновків може зазнати змін протягом саміту.