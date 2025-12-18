Репарационный кредит Украине включили в черновик выводов саммита ЕС: СМИ выяснили подробности

В черновике выводов саммита Евросоюза есть развернутый пункт, посвященный репарационному кредиту для Украины за счет замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Документ, который есть в распоряжении издания, содержит призыв к Европейскому Совету и Европарламенту. Речь идет о принятии инструментов по предоставлению репарационного кредита Украине на основе средств из замороженных активов РФ.
Кроме того, пункт содержит принципы, на которых должен основываться репарационный кредит. В частности, это уважение к договорным обязательствам финучреждений и равное отношение ко всем институтам, где хранятся средства.
Также речь идет о солидарности и распределении рисков между странами-членами в соответствии с их долей в валовом национальном доходе ЕС.
В документе упоминается общий подход стран-членов относительно их двусторонних инвестиционных договоров с РФ и возможность прекращения действия нацгарантий в следующем бюджете ЕС. Также речь идет о координации со странами "Группы семи" и сохранении инициативы кредита G7 ERA.
Радио Свобода отмечает, что одним из условий является продолжение Украиной реформ по верховенству права и борьбы с коррупцией. Издание также отмечает, что проект выводов может претерпеть изменения в течение саммита.
Напомним, Европейская комиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России
В Брюсселе 18-19 декабря лидеры стран-членов Европейского союза должны будут принять решение, как именно будет предоставляться финансовая поддержка Украине на 2026-2027 годы.
Если договориться не удастся, то ЕС будет рассматривать "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.
В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.
Издание Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии.