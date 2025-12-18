Репарационный кредит Украине включили в черновик выводов саммита ЕС: СМИ выяснили подробности

Документ, который есть в распоряжении издания, содержит призыв к Европейскому Совету и Европарламенту. Речь идет о принятии инструментов по предоставлению репарационного кредита Украине на основе средств из замороженных активов РФ.

Кроме того, пункт содержит принципы, на которых должен основываться репарационный кредит. В частности, это уважение к договорным обязательствам финучреждений и равное отношение ко всем институтам, где хранятся средства.

Также речь идет о солидарности и распределении рисков между странами-членами в соответствии с их долей в валовом национальном доходе ЕС.

В документе упоминается общий подход стран-членов относительно их двусторонних инвестиционных договоров с РФ и возможность прекращения действия нацгарантий в следующем бюджете ЕС. Также речь идет о координации со странами "Группы семи" и сохранении инициативы кредита G7 ERA.

Радио Свобода отмечает, что одним из условий является продолжение Украиной реформ по верховенству права и борьбы с коррупцией. Издание также отмечает, что проект выводов может претерпеть изменения в течение саммита.