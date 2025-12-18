Репараційний кредит для України можуть запустити за терміновою процедурою, - Метсола

Репараційний кредит для України

У Брюсселі 18-19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Ініціативу щодо репараційного кредиту блокує Бельгія, а проти спільних запозичень виступають Угорщина та Словаччина.

Днями глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що переговори щодо "репараційного кредиту" для України стають дедалі складнішими.

За її словами, в контексті обговорень такої ініціативи відбувається "значний тиск" з усіх боків.

Вже сьогодні Калас заявила, що успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті оцінюється на рівні 50 на 50.

А Урсула фон дер Ляєн сказала, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон висловив впевненість в тому, що Європа зможе знайти компроміс щодо фінансування потреб України. За його словами, позиція ЄС в цьому питанні "дуже чітка".