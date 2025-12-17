Репараційний кредит Україні: Мерц оцінив шанси домовитись про позику

Про це він заявив, коментуючи дискусії в ЄС щодо подальшої підтримки України, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Мерца, ухвалення такого рішення є необхідним, оскільки Україні знадобиться фінансування щонайменше ще на два роки після завершення чинного пакета європейської допомоги, який спливає у першому кварталі 2026 року.

"По всій Європі є застереження, і я добре їх розумію. Але якщо ми не діятимемо зараз і не ухвалимо рішення, яке можемо ухвалити, щоб зупинити просування російської армії, то коли?" - наголосив канцлер ФРН.

Він також зазначив, що його не здивував жорсткий тон щодо Європи в новій Стратегії національної безпеки США, оскільки він відображає критику, яку американський віцепрезидент Джей Ді Венс озвучував на Мюнхенській конференції з безпеки на початку року.

Водночас Мерц висловив переконання, що ізоляціоністські настрої у Сполучених Штатах не матимуть тривалого характеру і з часом Вашингтон повернеться до більш тісної взаємодії з європейськими партнерами.