Репараційний кредит Україні: Мерц оцінив шанси домовитись про позику
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ймовірність досягнення згоди у Європі щодо надання Україні репараційного кредиту від заморожених активів РФ наразі становить "50/50".
Про це він заявив, коментуючи дискусії в ЄС щодо подальшої підтримки України, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Мерца, ухвалення такого рішення є необхідним, оскільки Україні знадобиться фінансування щонайменше ще на два роки після завершення чинного пакета європейської допомоги, який спливає у першому кварталі 2026 року.
"По всій Європі є застереження, і я добре їх розумію. Але якщо ми не діятимемо зараз і не ухвалимо рішення, яке можемо ухвалити, щоб зупинити просування російської армії, то коли?" - наголосив канцлер ФРН.
Він також зазначив, що його не здивував жорсткий тон щодо Європи в новій Стратегії національної безпеки США, оскільки він відображає критику, яку американський віцепрезидент Джей Ді Венс озвучував на Мюнхенській конференції з безпеки на початку року.
Водночас Мерц висловив переконання, що ізоляціоністські настрої у Сполучених Штатах не матимуть тривалого характеру і з часом Вашингтон повернеться до більш тісної взаємодії з європейськими партнерами.
Репараційний кредит Україні
Нагадаємо, що в ЄС є певна затримка з наданням Україні репараційного кредиту у розмірі 140 млрд євро, який базувався б на заморожених російських активах. Цю позику блокує Бельгія, де і знаходиться найбільша частина активів агресора - у депозитарії Euroclear.
Брюссель посилається на юридичні ризики перед Москвою у разі надання Україні репараційного кредиту. Однак зазначимо, що в ЗМІ фігурували і більш приземлені причини блокування Бельгією репараційної позики. Річ у тім, що країна може отримувати дохід від операцій із замороженими активами Росії.
При цьому днями ЗМІ повідомили, що Бельгія вимагає від Європейського Союзу "автономних гарантій" в обмін на те, що вона підтримає надання Україні "репараційного кредиту" коштом заморожених активів Росії. До надання гарантій Бельгія блокуватиме рішення.
Втім Євросоюз має план на випадок, якщо домовитися щодо репараційного кредиту Україні не вдасться. Так, ЄС розглядає перехідний кредит коштом запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.