"Репараційний кредит": Бельгія вимагає від ЄС "автономних" гарантій, - ЗМІ

Посли ЄС змушені переконувати Бельгію підтримати "репараційний кредит", оскільки більшість заморожених активів Росії перебуває на зберіганні у бельгійському депозитарії Euroclear. Через це Бельгія є ключовим елементом плану ЄС надати кредит Україні.

Зі свого боку, Бельгія активно саботує надання Україні цього кредиту. Офіційно країна заявляє, що побоюється "судових переслідувань" з боку Росії. Саме тому уряд Бельгії вимагає від Євросоюзу "незалежних та автономних гарантій", які будуть чинними, навіть якщо кредит буде "визнано недійсним".

Також Бельгія вимагає від країн ЄС покриття потенційних судових витрат, якщо Кремль насмілиться висунути позов проти неї, або інших країн ЄС. Окрім цього, Бельгія вимагає не укладати з РФ нових інвестиційних угод та скасувати усі чинні, а також вжити заходів для захисту країни від потенційної "кремлівської помсти".

Ще одна вимога бельгійців - Euroclear не повинна нести відповідальність за надання кредиту України, а керівництво компанії може нести відповідальність за це тільки у випадку "грубої недбалості".