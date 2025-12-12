Иск России и саботаж Бельгии

Между тем 12 декабря Центробанк России выставил себя на всеобщее посмешище, поскольку обратился в Московский арбитражный суд с иском против Euroclear из-за замороженных активов. В ЕС отметили, что таким образом РФ будет пытаться помешать возмещению нанесенного Украине ущерба.

Паника у россиян вызвана тем, что 11 декабря в Евросоюзе приняли изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом, а это означает, что "репарационный кредит" стал ближе к принятию.

Что касается Бельгии - в ЕС уже предупредили, что могут применить к ней такой же подход, как и к Венгрии, если она и в дальнейшем будет блокировать решение о предоставлении Украине "репарационного кредита". Речь идет о политической изоляции страны.

Это произошло на фоне того, что бельгийский премьер Барт де Вевер заявил, что Бельгия якобы может подать в суд на ЕС, если блок попытается конфисковать активы России. В начале декабря Вевер сделал скандальное заявление, назвав поражение России в Украине "нежелательным". А ряд СМИ связывает Вевера с россиянами из-за алмазного бизнеса, который действующий премьер Бельгии очень долго вел в России.

Добавим, что после упорного саботажа со стороны Бельгии ЕС начал подозревать, что дело вовсе не в опасениях относительно мести со стороны РФ. По данным СМИ, в Евросоюзе предположили, что Бельгия присваивает доходы от активов РФ вместо того, чтобы передавать их Украине.