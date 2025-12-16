ua en ru
Репараційна позика Україні: Зеленський озвучив плани "А" і "Б"

Україна, Вівторок 16 грудня 2025 02:16
Репараційна позика Україні: Зеленський озвучив плани "А" і "Б" Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент Володимир Зеленський розповів про плани "А" та "Б" щодо репараційної позики Україні, яка базуватиметься на заморожених активах РФ. Втім, розглядається і сценарій її неотримання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ.

"На сьогодні репараційна позика або будь-який формат, який розрахований на суму російських заморожених активів, це від 150 до 200, в цілому 210 мільярдів доларів, - це геймченджер (чинник, що змінює гру – ред.). Це гарантія безпеки для України, фінансова гарантія безпеки", - сказав президент.

Однак, за його словами, Київ має прорахувати різні варіанти. Якщо війна завершиться, триватиме, або ж якщо Україні так і не погодять репараційну позику.

"На жаль, ми повинні думати і про план "Б". План "А" - закінчення війни, план "Б" - продовження російської агресії. Якщо план "Б" і російська агресія продовжується, то Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами, ми розраховуємо на, як мінімум, 40-45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги". - сказав Зеленський.

У разі плану "Б" та продовження війни - Україна зможе використовувати репараційну позику на підтримку армії та оборонного сектору, стверджує глава держави. Йдеться про фінансування зброї, ППО, тощо.

Втім у випадку завершення війни кошти репараційної позики будуть спрямовані на відбудову України, каже президент.

Є ще третій варіант - якщо виникнуть проблеми з отриманням репараційної позики. В такому разі Україна розраховує на альтернативні варіанти фінансування в розмірах вищезгаданого траншу - щодо цього з керівництвом Євросоюзу уже ведуться перемовини.

Репараційна позика Україні

Як відомо, в ЄС є певна затримка з наданням Україні так званої репараційної позики (140 млрд євро), яка базувалась би на заморожених російських активах. Цю позику блокує Бельгія, де і знаходиться найбільша частина активів агресора - у депозитарії Euroclear.

Брюссель стверджує, що побоюється відповідальності перед Москвою у разі надання Україні цієї позики. Хоча в ЗМІ фігурували і більш приземлені причини блокування Бельгією репараційної позики. Річ у тім, що країна може отримувати дохід від операцій із замороженими активами Росії.

При цьому днями ЗМІ повідомили, що Бельгія вимагає від Європейського Союзу "автономних гарантій" в обмін на те, що вона підтримає надання Україні "репараційного кредиту" коштом заморожених активів Росії. До надання гарантій Бельгія блокуватиме рішення.

Однак у ЄС є план, якщо домовитися щодо репараційного кредиту Україні не вдасться. Так, Євросоюз розглядає перехідний кредит коштом запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.

