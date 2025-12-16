ua en ru
Репарационный заем Украине: Зеленский озвучил планы "А" и "Б"

Украина, Вторник 16 декабря 2025 02:16
Репарационный заем Украине: Зеленский озвучил планы "А" и "Б" Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Владимир Зеленский рассказал о планах "А" и "Б" относительно репарационного займа Украине, который будет базироваться на замороженных активах РФ. Впрочем, рассматривается и сценарий его неполучения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский отвечая на вопросы СМИ.

"На сегодня репарационный заем или любой формат, который рассчитан на сумму российских замороженных активов, это от 150 до 200, в целом 210 миллиардов долларов, - это геймченджер (фактор, меняющий игру - ред.). Это гарантия безопасности для Украины, финансовая гарантия безопасности", - сказал президент.

Однако, по его словам, Киев должен просчитать различные варианты. Если война завершится, будет продолжаться, или же если Украине так и не согласуют репарационный заем.

"К сожалению, мы должны думать и о плане "Б". План "А" - окончание войны, план "Б" - продолжение российской агрессии. Если план "Б" и российская агрессия продолжается, то Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами, мы рассчитываем на, как минимум, 40-45 миллиардов евро в год финансовой помощи". - сказал Зеленский.

В случае плана "Б" и продолжения войны - Украина сможет использовать репарационный заем на поддержку армии и оборонного сектора, утверждает глава государства. Речь идет о финансировании оружия, ПВО и тому подобное.

Впрочем, в случае завершения войны средства репарационного займа будут направлены на восстановление Украины, говорит президент.

Есть еще третий вариант - если возникнут проблемы с получением репарационного займа. В таком случае Украина рассчитывает на альтернативные варианты финансирования в размерах вышеупомянутого транша - по этому поводу с руководством Евросоюза уже ведутся переговоры.

Репарационный заем Украине

Как известно, в ЕС есть определенная задержка с предоставлением Украине так называемого репарационного займа (140 млрд евро), который базировался бы на замороженных российских активах. Этот заем блокирует Бельгия, где и находится большая часть активов агрессора - в депозитарии Euroclear.

Брюссель утверждает, что опасается ответственности перед Москвой в случае предоставления Украине этого займа. Хотя в СМИ фигурировали и более приземленные причины блокирования Бельгией репарационного займа. Дело в том, что страна может получать доход от операций с замороженными активами России.

При этом на днях СМИ сообщили, что Бельгия требует от Европейского Союза "автономных гарантий" в обмен на то, что она поддержит предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. До предоставления гарантий Бельгия будет блокировать решение.

Однако в ЕС есть план, если договориться о репарационном кредите Украине не удастся. Так, Евросоюз рассматривает переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.

