"Ренн" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Матч "Ренн" – "Динамо" відбудеться 6 жовтня у Франції. Поєдинок прийме стадіон "Роазон Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з основної сітки, усі поєдинки другого за престижністю єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Матч коментуватиме Вадим Скічко.

На вихідних "Динамо" зуміло покращити справи в чемпіонаті України. Команда Мірчі Луческу перемогла "Минай" на виїзді завдяки голу Віктора Циганкова. В активі "динамівців" 6 очок і 9-те місце в УПЛ після п'яти турів. Столичний гранд із матчем у запасі.