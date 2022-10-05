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"Ренн" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Фото: "Динамо" перед матчем УПЛ против "Миная" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В третьем туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 французский "Ренн" примет киевское "Динамо".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Ренн" – "Динамо" состоится 6 октября во Франции. Поединок примет стадион "Роазон Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с основной сетки, все поединки второго по престижности еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Матч будет комментировать Вадим Скичко.

На выходных "Динамо" смогло улучшить дела в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу победила "Минай" на выезде благодаря голу Виктора Цыганкова. В активе "динамовцев" 6 очков и 9 место в УПЛ после пяти туров. Столичный гранд с матчем в запасе.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Реала" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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