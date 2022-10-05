"Шахтар" із шедевром Зубкова програв "Реалу" Луніна в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, група F, 3-й тур

"Реал" – "Шахтар" – 2:1

Голи: Родріго, 13, Вінісіус, 28 – Зубков, 39

"Вершкові" захопили ініціативу зі стартових хвилин. Український гранд сів на своїй половині та намагався перекрити кисень атакувальній трійці "Реала" в складі Родріго, Бензема та Вінісіуса й відрізати її від підтримки середньої лінії. Та надовго "гірників" не вистачило.

Мадридці повели в рахунку на 13-й хвилині. Королівський клуб перевів гру з правого флангу в центр, де Кроос із Чуамені доставили м'яч Родріго, а бразилець із півкола штрафного після відскоку від Степаненко поклав м'яч у кут воріт Трубіна – 1:0.

На 22-й "Реал" міг закріпити свою перевагу. Це Бензема ледь не повторив успіх Родріго з тієї ж позиції, та цього разу голкіпер "Шахтаря" кінчиками пальців витягнув м'яч із-під стійки. Та ще за п'ять хвилин "вершкові" забили вдруге: швидкий випад мадридців за участі Бензема, Вальверде та Родріго завершився результативним виходом Вінісіуса на Трубіна.

Два пропущені за півгодини м'ячі відправили "Шахтар" у нокдаун. "Реал" натомість продовжив тиснути й міг доводити рахунок до розгромного. Ось дальній постріл Вальверде Трубін перевів на кутовий, під удар Вінісіуса відчайдушно кинувся Бондар, Бензема пробив вище воріт, а випади того ж Вінісіуса та Мілітао ліквідував голкіпер "гірників"...

Коли марнуєш стільки нагод, то чекай біди. І справді "Шахтар" додав перед перервою і навіть скоротив відрив у рахунку. На 39-й хвилині Михайліченко виконав майстерний навіс із лівого флангу, а забутий оборонцями Зубков розкішно, боковими ножицями, з відскоком від газону відправив м'яч у кут воріт Луніна!

Видовищна гра збереглася і після перерви. На 53-й хвилині затяжна атака "Реала" з ефектними передачами завершилася черговим ударом Вальверде під поперечину, але Трубін і цей постріл уругвайця перевів на кутовий. У відповідь у забіг утік Мудрик, але до логічного завершення випад не дійшов.

Після короткої паузи "вершкові" знову взялися до штурму володінь "Шахтаря". Ініціативу на себе взяв Родріго – бразилець накрутив кількох оборонців і пробив за діагоналлю з кута карної зони, та воротар "гірників" знову виявився на висоті.

Згодом Алаба відібрав м'яч перед штрафним майданчик, просунувся вперед і завдав пострілу в кут. Цього разу Трубін був безсилим, але австрійського універсала підвела точність.

Свою нагоду під завісу матчу отримав і "Шахтар". На 78-й хвилині донеччани спробували організувати гол-близнюк до забитого м'яча Зубкова. Михайліченко знову взяв роль асистента, а ось Петряк із амплуа голеадора не впорався і не зміг акцентовано пробити...

Зрештою, більше голів глядачі не побачили. Після цієї поразки "гірники" зберегли друге місце в квартеті F. Актуальне становище команд: "Реал" – 9 очок, "Шахтар" – 4, РБ "Лейпциг" – 3, "Селтік" – 1.