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"Ренн" – "Динамо": прогноз на матч Ліги Європи

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Ренн, Середа 05 жовтня 2022 15:14
"Ренн" – "Динамо": прогноз на матч Ліги Європи Фото: Перемоги в сезоні 2022/23 "Динамо" даються важко (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У третьому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 французький "Ренн" прийме київське "Динамо".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Ренн" – "Динамо" відбудеться 6 жовтня у Франції. Поєдинок прийме стадіон "Роазон Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Для австрійської контори Bwin безумовним фаворитом двобою став французький клуб із коефіцієнтом на перемогу 1,47. Натомість на перемогу "біло-синіх" тут виставили кеф 6,50. Навіть нічия виглядає вірогіднішою з балом 4,50.

Ті, хто вірить у щасливу можливість відгадати точний рахунок, розглянуть варіант із підсумковою нічиєю 1:1 із солідним коефіцієнтом 8,50. Персональні ж фанати Віталія Буяльського можуть закластися на перший гол у матчі від хавбека з підсумковою перемогою "Динамо" – кеф 23,00.

Схожі цифри пропонують і британці з William Hill. На перемогу "Ренна" можна поставити зі скромним балом 1,44. Вірогідність перемоги українського гранда ще нижча з коефіцієнтом 7,00. Кеф на нічию подібний – 4,40.

Футбольні оптимісти можуть ризикнути зі ставкою на "суху" перемогу "Динамо" з привабливим коефіцієнтом 11,00. Цікавим виглядає варіант із голами обох команд у кожному з таймів з кефом 12,00.

На вихідних "Динамо" зуміло покращити справи в чемпіонаті України. Команда Мірчі Луческу перемогла "Минай" на виїзді завдяки голу Віктора Циганкова. В активі "динамівців" 6 очок і 9-те місце в УПЛ після п'яти турів. Столичний гранд із матчем у запасі.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Реала" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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