Ренн - Динамо: анонс матча

Фото: футболисты "Динамо" на тренировке перед матчем с "Ренном" (twitter.com/dynamokyiv)

Готовимся к поединку третьего тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" проведет поединок против французского "Ренна" в третьей игре групповой стадии Лиги Европы. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть матч можно на Футбол 2. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

25 октября 22:00

Франция, Ренн, арена "Роазон Парк" (Рут де Лорьян)

Матч, в котором никому нельзя проигрывать.

Рефери матча назначен 39-летний Томаш Богнар. Ему будут помогать - Балаж Бузаш и Петер Кобор. Четвертый арбитр - Теодорос Георгиу. Дополнительные ассистенты - Адам Фаркаш и Петер Солимоши. Вся судейская бригада из Венгрии.

Главный тренер "Ренна" Сабри Лямуши: "Мы знаем, что эти два матча будут иметь важное значение и одна из двух команд, вероятно, гарантирует себе выход из группы. К первому матчу стоит следует подходить с максимально возможной внимательностью, все матчи важны, но завтрашний – особенно. Мелкие детали в таких матчах имеют большое значение".

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич: "Мы посмотрели четыре их игры. Сочетание игроков в атаке у соперника часто меняется. Что касается стандартов, то группа атаки и защитники агрессивно играют при стандартах. Концентрация, внимание - вот что больше всего нужно. А еще лучше - чтобы этих стандартов было как можно меньше у наших ворот".

Ориентировочные составы:

"Ренн": Диалло, Бенсебайни, Да Сильва, Желен, Траоре, Бен-Арфа, Буриго, Андре, Гренье, Зеффан, Сарр.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Морозюк, Цыганков, Вербич.