Ренн - Динамо: анонс матчу

Фото: футболісти "Динамо" на тренуванні перед матчем з "Ренном" (twitter.com/dynamokyiv)

Готуємося до поєдинку третього туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" проведе поєдинок проти французького "Ренна" в третій грі групової стадії Ліги Європи. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися матч можна на Футбол 2. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці господарів поля.

25 жовтня 22:00

Франція, Ренн, арена "Роазон Парк" (Рут де Лор'ян)

Матч, в якому нікому не можна програвати.

Рефері матчу призначений 39-річний Томаш Богнар. Йому допомагатимуть - Балаж Бузаш і Петер Кобор. Четвертий арбітр - Теодорос Георгіу. Додаткові асистенти - Адам Фаркаш і Петер Солімоші. Вся суддівська бригада з Угорщини.

Головний тренер "Ренн" Сабрі Лямуші: "Ми знаємо, що ці два матчі будуть мати важливе значення і одна з двох команд, ймовірно, гарантує собі вихід з групи. До першого матчу варто слід підходити з максимально можливою уважністю, всі матчі важливі, але завтрашній - особливо. Дрібні деталі в таких матчах мають велике значення".

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич: "Ми подивилися чотири їхні ігри. Поєднання гравців у атаці у суперника часто змінюється. Що стосується стандартів, то група атаки і захисники агресивно грають при стандартах. Концентрація, уваги - ось що найбільше потрібно. А ще краще - аби цих стандартів було якомога менше біля наших воріт".

Орієнтовні склади:

"Ренн": Діалло, Бенсебайні, Да Сільва, Желен, Траоре, Бен-Арфа, Буріго, Андре, Греньє, Зеффан, Сарр.

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Піваріч, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Морозюк, Циганков, Вербич.