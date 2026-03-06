Ремонту не було по 20-30 років. Стало відомо, чому дороги в Києві - у жахливому стані

Після зими стан столичних доріг суттєво погіршився. На багатьох ділянках асфальт розвалюється разом із прилеглими конструкціями, а час у дорозі для водіїв зріс утричі.
РБК-Україна у матеріалі "Мільярди на ями. Як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт" розбиралося в причинах проблем на автошляхах.
Головне:
КК "Київавтодор" пояснює, що критична ситуація пов’язана з надмірним старінням покриття, яке не бачило капітального ремонту десятиліттями.
Фахівці зазначають, що ямковість на дорогах виникає непрогнозовано, проте взимку цей процес прискорюється. Головними факторами "сходу" асфальту разом зі снігом називають:
Водночас у компанії підкреслюють: на ділянках, де капремонт проводили протягом останніх 5-7 років, серйозних пошкоджень майже немає.
Попри обмежене фінансування в умовах війни, ремонтні бригади вже вийшли на дороги в усіх районах Києва. Пріоритет надають магістралям загальноміського значення та вулицям, якими курсує громадський транспорт.
Станом на сьогодні дорожники вже відремонтували понад 8 200 квадратних метрів покриття. З настанням стабільного тепла почнуться роботи з герметизації тріщин, що має запобігти подальшому розриву полотна.
Раніше РБК-Україна писало, що на міжнародних і національних трасах в Україні, зокрема у прифронтових регіонах, вже розпочали ямковий ремонт, який планують завершити до 1 червня 2026 року. На ці роботи уряд також виділив додаткові 3 млрд гривень з резервного фонду.
Зокрема, у Київській області аварійний ямковий ремонт доріг проводять із використанням "холодного" асфальту. Такий метод застосовують взимку через погодні умови, щоб швидко усунути ями і забезпечити проїзність доріг, а після потепління покриття планують відновлювати вже "гарячим" асфальтом.