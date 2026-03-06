RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Ремонта не было по 20-30 лет. Стало известно, почему дороги в Киеве - в ужасном состоянии

12:03 06.03.2026 Пт
3 мин
После зимы ямы появились даже там, где асфальт еще держался
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Ремонт дорог в Киеве (facebook.com/kyivavtodor)

После зимы состояние столичных дорог существенно ухудшилось. На многих участках асфальт разваливается вместе с прилегающими конструкциями, а время в пути для водителей выросло втрое.

Главное:

  • Причина коллапса: Отсутствие своевременных капитальных работ в течение 20-30 лет привело к старению материалов.
  • Масштаб: На отдельных участках, в частности на Окружной, разрушаются даже бетонные отбойники.
  • Текущее состояние: За зиму количество ям значительно возросло по сравнению с теплым периодом.
  • Выполненные работы: ДЭУ уже восстановили 8 269 кв. м дорог; ямочный ремонт продолжается и в Киевской области.
  • Стандарты: Качественно уложенный асфальт в Киеве служит 5-7 лет, хотя по норме должен держаться минимум 3 года.

Основные причины разрушения

КК "Киевавтодор" объясняет, что критическая ситуация связана с чрезмерным старением покрытия, которое не видело капитального ремонта десятилетиями.

Специалисты отмечают, что ямочность на дорогах возникает непрогнозируемо, однако зимой этот процесс ускоряется. Главными факторами "схода" асфальта вместе со снегом называют:

  • изношенность покрытия - большинство улиц Киева капитально не ремонтировали по 20-30 лет, что привело к глубокому разрушению дорожной одежды;
  • погодные условия - частые циклы замерзания и оттаивания воды в трещинах;
  • нагрузки - неконтролируемое движение тяжеловесного транспорта по городу.

В то же время в компании подчеркивают: на участках, где капремонт проводили в течение последних 5-7 лет, серьезных повреждений почти нет.

Где уже продолжаются работы

Несмотря на ограниченное финансирование в условиях войны, ремонтные бригады уже вышли на дороги во всех районах Киева. Приоритет предоставляют магистралям общегородского значения и улицам, по которым курсирует общественный транспорт.

На сегодня дорожники уже отремонтировали более 8 200 квадратных метров покрытия. С наступлением стабильного тепла начнутся работы по герметизации трещин, что должно предотвратить дальнейший разрыв полотна.

Ранее РБК-Украина писало, что на международных и национальных трассах в Украине, в частности в прифронтовых регионах, уже начали ямочный ремонт, который планируют завершить до 1 июня 2026 года. На эти работы правительство также выделило дополнительные 3 млрд гривен из резервного фонда.

В частности, в Киевской области аварийный ямочный ремонт дорог проводят с использованием "холодного" асфальта. Такой метод применяют зимой из-за погодных условий, чтобы быстро устранить ямы и обеспечить проездность дорог, а после потепления покрытие планируют восстанавливать уже "горячим" асфальтом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевДорожный фонд