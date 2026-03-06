Ремонта не было по 20-30 лет. Стало известно, почему дороги в Киеве - в ужасном состоянии

После зимы состояние столичных дорог существенно ухудшилось. На многих участках асфальт разваливается вместе с прилегающими конструкциями, а время в пути для водителей выросло втрое.
РБК-Украина в материале "Миллиарды на ямы. Как зима уничтожила дороги в Украине и есть ли деньги на срочный ремонт" разбиралось в причинах проблем на автодорогах.
Главное:
КК "Киевавтодор" объясняет, что критическая ситуация связана с чрезмерным старением покрытия, которое не видело капитального ремонта десятилетиями.
Специалисты отмечают, что ямочность на дорогах возникает непрогнозируемо, однако зимой этот процесс ускоряется. Главными факторами "схода" асфальта вместе со снегом называют:
В то же время в компании подчеркивают: на участках, где капремонт проводили в течение последних 5-7 лет, серьезных повреждений почти нет.
Несмотря на ограниченное финансирование в условиях войны, ремонтные бригады уже вышли на дороги во всех районах Киева. Приоритет предоставляют магистралям общегородского значения и улицам, по которым курсирует общественный транспорт.
На сегодня дорожники уже отремонтировали более 8 200 квадратных метров покрытия. С наступлением стабильного тепла начнутся работы по герметизации трещин, что должно предотвратить дальнейший разрыв полотна.
Ранее РБК-Украина писало, что на международных и национальных трассах в Украине, в частности в прифронтовых регионах, уже начали ямочный ремонт, который планируют завершить до 1 июня 2026 года. На эти работы правительство также выделило дополнительные 3 млрд гривен из резервного фонда.
В частности, в Киевской области аварийный ямочный ремонт дорог проводят с использованием "холодного" асфальта. Такой метод применяют зимой из-за погодных условий, чтобы быстро устранить ямы и обеспечить проездность дорог, а после потепления покрытие планируют восстанавливать уже "горячим" асфальтом.