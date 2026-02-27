UA

Курс долара Економіка Авто Tech

На ремонті Трипільської ТЕС після атак РФ розікрали 50 млн гривень (переписки фігурантів)

Фото: на ремонті Трипільської ТЕС після атак РФ розікрали 50 млн гривень (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

СБУ, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора викрили низку приватних фірм, які організували схему розкрадання коштів на ремонті Трипільської ТЕС.

Відомо, що підозрювані залучили родичів та близьких осіб, створивши мережу підконтрольних компаній. На публічні закупівлі вони подавали узгоджені між собою пропозиції із заздалегідь завищеними цінами. Конкуренція існувала лише на папері.

Як результат – договори укладалися за завідомо завищеною вартістю. Ціни на деякі товари та послуги "накручували" у кілька разів.

Для "відмивання" коштів учасники укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які займалися обготівковуванням.

 

У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн гривень.

Досудовим розслідуванням задокументовано системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми. Попередньо встановлено, що через оборудку обготівковано щонайменше 50 млн гривень. Також у підозрюваних виявлено понад 19 млн гривень готівки.

 

Що відомо про підозрюваних

Шістьом особам відповідно до їх "ролей" у злочинній схемі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн гривень кожному.

Корупційні схеми у енергетичному секторі

За останні місяці в енергетичному секторі України було викрито одразу кілька масштабних корупційних схем, які, зокрема, стосуються відновлення та будівництва захисту об'єктів енергетики.

Так, 16 лютого колишньому міністру енергетики Герману Галущенку повідомили про підозру у межах справи "Мідас". Його підозрюють у причетності до масштабної схеми легалізації коштів через офшорні структури та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною фігуранта.

Окрім того, у листопаді минулого року у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".

Більше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - в окремому матеріалі РБК-Україна.

