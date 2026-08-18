Ремонти після атак і підготовка до зими: Шмигаль доповів Зеленському про стан енергетики

Зеленський заслухав доповідь щодо енергетики

Глава держави зазначив, що щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів.

"Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання", - заявив він.

Президент подякував всім спеціалістам галузі за справді фахову та самовіддану роботу.

Робота з партнерами

За словами Зеленського, були визначені завдання для роботи з партнерами України на найближчий час:

політичні,

фінансові,

суто технічні домовленості.

Йдеться про актуальні потреби зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону.

"Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Енергетичний штаб провів чергове засідання. Зокрема, окреслені напрямки роботи для пришвидшення відновлення енергооб'єктів, пошкоджених обстрілами РФ, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.