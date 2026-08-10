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Корецький назвав пріоритети підготовки до зими в енергетиці

17:33 10.08.2026 Пн
2 хв
Уряд зібрав представників енергетичних компаній
aimg Олена Бджола
Корецький назвав пріоритети підготовки до зими в енергетиці Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)
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Енергетичний штаб провів чергове засідання. Зокрема, окреслені напрямки роботи для пришвидшення відновлення енергооб'єктів, пошкоджених обстрілами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Facebook.

Підготовка до зими в енергетиці

Корецький заслухав доповідь першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Також виступали керівники енергетичних компаній:

  • "Нафтогазу",
  • "Укренерго",
  • "Енергоатому",
  • "Укргідроенерго",
  • "Центренерго",
  • ДТЕК,
  • "Оператора ГТС України".

На засідання розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими, зазначив він.

"Детально проаналізували хід ремонтних робіт на генеруючих потужностях і встановлення додаткового захисту"

Прем'єр сфокусував усіх на пріоритетах:

  • захисті об'єктів критичної інфраструктури,
  • створенні резервних запасів пального й обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

Також було визначено, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та характер російських ударів. Були дані відповідні доручення.

"Важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження та брали на себе додаткову відповідальність", - каже Корецький.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін шукає ресурси для повного фінансування армії до кінця року. Частину коштів планують залучити від міжнародних партнерів.

Також Корецький заявив, що Україна надасть бізнесу пріоритетний доступ до приміщень, щоб той міг розосередити склади. Кабінет міністрів встановив дедлайн для підготовки списку таких об’єктів.

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