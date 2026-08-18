Ремонт после атак и подготовка к зиме: Шмыгаль доложил Зеленскому о состоянии энергетики

Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сделал доклад о текущей ситуации в энергетике и приоритетах в коммуникации с партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства отметил, что ежедневно продолжаются процессы возобновления поставок электричества для украинских семей после обстрелов.
"Особенно вызовы в городах и селах прифронтовых и приграничных с Россией областей. Важно, что сформированы необходимые запасы оборудования", - заявил он.
Президент поблагодарил всех специалистов отрасли за действительно профессиональную и самоотверженную работу.
По словам Зеленского, были определены задачи для работы с партнерами Украины в ближайшее время:
Речь идет об актуальных потребностях сейчас, в августе, а также в сентябре, до начала отопительного сезона.
"Рассчитываем на поддержку конкретных государств. Сейчас по причинам безопасности детали не разглашаем", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Энергетический штаб провел очередное заседание. В частности, очерчены направления работы по ускорению возобновления энергообъектов, поврежденных обстрелами РФ, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Также сообщалось, что по инициативе Минэнерго правительство приняло решение для более эффективного распределения электроэнергии. Изменения касаются критически важных объектов, сообщил Шмигаль.
Кроме того, в начале июля Шмигаль заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит новый этап давления на Украину. Теперь основной целью атак может стать не электроэнергия, а водоснабжение и канализация.