Ремонт после атак и подготовка к зиме: Шмыгаль доложил Зеленскому о состоянии энергетики

Зеленский заслушал доклад по энергетике

Глава государства отметил, что ежедневно продолжаются процессы возобновления поставок электричества для украинских семей после обстрелов.

"Особенно вызовы в городах и селах прифронтовых и приграничных с Россией областей. Важно, что сформированы необходимые запасы оборудования", - заявил он.

Президент поблагодарил всех специалистов отрасли за действительно профессиональную и самоотверженную работу.

Работа с партнерами

По словам Зеленского, были определены задачи для работы с партнерами Украины в ближайшее время:

политические,

финансовые,

чисто технические договоренности.

Речь идет об актуальных потребностях сейчас, в августе, а также в сентябре, до начала отопительного сезона.

"Рассчитываем на поддержку конкретных государств. Сейчас по причинам безопасности детали не разглашаем", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Энергетический штаб провел очередное заседание. В частности, очерчены направления работы по ускорению возобновления энергообъектов, поврежденных обстрелами РФ, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.