Міненерго по-новому складатиме переліки критично важливих об'єктів

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За ініціативи Міненерго Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Зміни стосуються критично важливих об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики Дениса Шмигаля у Telegram.

Зміни у роботі енергосистеми Зокрема, переліки критично важливих об’єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів, зазначив Шмигаль. Враховуватимуться сезонні особливості: роботи енергосистеми,

граничного споживання електричної потужності. Такі зміни дозволять: ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії;

збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів;

забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами;

підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України. За словами Шмигаля, це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятиме стабільній роботі енергосистеми України. Раніше РБК-Україна писало, що Шмигаль заявив про новий план терору від російського диктатра Володимира Путіна щодо України. Тепер основною ціллю атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.