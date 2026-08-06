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Міненерго по-новому складатиме переліки критично важливих об'єктів

19:01 06.08.2026 Чт
1 хв
Енергосистема України працюватиме з сезонними особливостями
aimg Олена Бджола
Міненерго по-новому складатиме переліки критично важливих об'єктів Фото: українська ЛЕП (Getty Images)
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За ініціативи Міненерго Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Зміни стосуються критично важливих об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики Дениса Шмигаля у Telegram.

Зміни у роботі енергосистеми

Зокрема, переліки критично важливих об’єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів, зазначив Шмигаль.

Враховуватимуться сезонні особливості:

  • роботи енергосистеми,
  • граничного споживання електричної потужності.

Такі зміни дозволять:

  • ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії;
  • збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів;
  • забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами;
  • підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України.

За словами Шмигаля, це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятиме стабільній роботі енергосистеми України.

Раніше РБК-Україна писало, що Шмигаль заявив про новий план терору від російського диктатра Володимира Путіна щодо України. Тепер основною ціллю атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.

Також 30 липня Шмигаль повідомив, що "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, якщо навантаження на мережу виявиться критичним.

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