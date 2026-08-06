Міненерго по-новому складатиме переліки критично важливих об'єктів
За ініціативи Міненерго Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Зміни стосуються критично важливих об’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єра - міністра енергетики Дениса Шмигаля у Telegram.
Зміни у роботі енергосистеми
Зокрема, переліки критично важливих об’єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів, зазначив Шмигаль.
Враховуватимуться сезонні особливості:
- роботи енергосистеми,
- граничного споживання електричної потужності.
Такі зміни дозволять:
- ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії;
- збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів;
- забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами;
- підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України.
За словами Шмигаля, це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятиме стабільній роботі енергосистеми України.
Раніше РБК-Україна писало, що Шмигаль заявив про новий план терору від російського диктатра Володимира Путіна щодо України. Тепер основною ціллю атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.
Також 30 липня Шмигаль повідомив, що "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, якщо навантаження на мережу виявиться критичним.