Ремонти після атак і підготовка до зими: Шмигаль доповів Зеленському про стан енергетики
Перший віцепремʼєр-міністр Денис Шмигаль зробив доповідь щодо поточної ситуації в енергетиці та пріоритетів в комунікації з партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський заслухав доповідь щодо енергетики
Глава держави зазначив, що щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів.
"Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання", - заявив він.
Президент подякував всім спеціалістам галузі за справді фахову та самовіддану роботу.
Робота з партнерами
За словами Зеленського, були визначені завдання для роботи з партнерами України на найближчий час:
- політичні,
- фінансові,
- суто технічні домовленості.
Йдеться про актуальні потреби зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону.
"Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо", - уточнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Енергетичний штаб провів чергове засідання. Зокрема, окреслені напрямки роботи для пришвидшення відновлення енергооб'єктів, пошкоджених обстрілами РФ, заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Також повідомлялося, що за ініціативи Міненерго Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Зміни стосуються критично важливих об’єктів, повідомив Шмигаль.
Крім того, на початку липня Шмигаль заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує новий етап тиску на Україну. Тепер основною ціллю атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.