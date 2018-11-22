В "Киевавтодоре" назвали сроки завершения ремонтных работ на Южном мосту

Коммунальщики переходят к завершающему этапу ремонта моста
Все работы по капитальному ремонту деформационного шва на Южном мосту завершат до 1 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.
Как отмечается, тогда же снимут ограничения движения транспорта по мостовому переходу.
Сейчас ремонт продолжается в круглосуточном режиме. Коммунальщики уже выполнили работы по разборке старого деформационного шва, установке нового и армировании плиты пролетного строения.
Сообщается, что сегодня ночью была завершена укладка бетона и сейчас продолжаются работы по уходу за ним. Работы выполняются как на проезжей части мостового перехода, так и под ней.
Фото: ремонт Южного моста в Киеве (facebook.com/kievavtodor)
"После набора прочности бетона автодоровцы перейдут к двум заключительным этапам работ - устройству новой гидроизоляции и асфальтированию участка ремонта деформационного шва. До 1 декабря планируется завершить все работы и снять ограничения движения транспорта по мостовому переходу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщали, что ремонт деформационных швов на Южном мосту, планируют закончить до конца декабря.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в "Киевавтодоре" заявили, что на мосту в районе метро "Дарница" на ул. Строителей проводят работы по ремонту тротуара, а информация о разрушении не соответствует действительности.