В "Киевавтодоре" назвали сроки завершения ремонтных работ на Южном мосту

Фото: ремонт Южного моста (facebook.com/kievavtodor)

Коммунальщики переходят к завершающему этапу ремонта моста

Все работы по капитальному ремонту деформационного шва на Южном мосту завершат до 1 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Как отмечается, тогда же снимут ограничения движения транспорта по мостовому переходу.

Сейчас ремонт продолжается в круглосуточном режиме. Коммунальщики уже выполнили работы по разборке старого деформационного шва, установке нового и армировании плиты пролетного строения.

Сообщается, что сегодня ночью была завершена укладка бетона и сейчас продолжаются работы по уходу за ним. Работы выполняются как на проезжей части мостового перехода, так и под ней.

Фото: ремонт Южного моста в Киеве (facebook.com/kievavtodor)

"После набора прочности бетона автодоровцы перейдут к двум заключительным этапам работ - устройству новой гидроизоляции и асфальтированию участка ремонта деформационного шва. До 1 декабря планируется завершить все работы и снять ограничения движения транспорта по мостовому переходу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщали, что ремонт деформационных швов на Южном мосту, планируют закончить до конца декабря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в "Киевавтодоре" заявили, что на мосту в районе метро "Дарница" на ул. Строителей проводят работы по ремонту тротуара, а информация о разрушении не соответствует действительности.