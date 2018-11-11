В КГГА просят водителей учитывать вероятные пробки из-за ремонта мостов

Фото: мост Патона (УНИАН)

На мостах Киева проводятся ремонтные работы

Из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть осложнено, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян призывает водителей, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать вероятные пробки.

"Много мостов и дорог ремонтируют. Объекты не полностью перекрыты, движение по ним сохранено, но медленное. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты", - сказал он.

На данный момент в Киеве продолжается ремонт деформационных швов на Южном мосту, который планируют закончить до конца декабря; продолжается капремонт на мосту Метро через Русановский пролив, завершение работ запланировано в следующем году; ремонт тротуаров продолжается на Северном мосту, его планируют закончить до конца ноября; на мосту Патона проводятся противоаварийные работы, большая часть запланированного к исполнению будет готово в следующем году.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 9 ноября на мосту Патона частично ограничено движение транспорта в первой полосе.

Также сообщалось, что в Украине могут ограничить проектирование и строительство левых поворотов на участках дорог с интенсивным движением.