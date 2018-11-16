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В "Киевавтодоре" отрицают обвал моста на Дарнице

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 15:54
В "Киевавтодоре" отрицают обвал моста на Дарнице
Фото: ремонт моста на Дарнице (kiev.informator.ua)

Коммунальщики уверяют, что проводят там ремонт тротуара

В "Киевавтодоре" заявили, что на мосту в районе метро "Дарница" на ул. Строителей проводят работы по ремонту тротуара, а информация о разрушении не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КК "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, на путепроводе на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линии метрополитена возле станции метро "Дарница" ведутся работы по ремонту тротуара и уже сегодня вечером эти работы будут завершены.

 

Фото: ремонт моста на Дарнице (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Там ведутся ремонтные работы, движение по мосту ограничено в первой полосе, проезд планируют восстановить к вечеру.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что в январе текущего года в Киеве обвалилась часть конструкций путепровода на улице Комарова (Святошинский район).

Также сообщалось, что 25 июля 2018 года в Киеве из-за сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. 

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