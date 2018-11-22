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У "Київавтодорі" назвали сроки завершення ремонтних робіт на Південному мосту

Новини » Інфраструктура    22.11.2018 - 13:20
У "Київавтодорі" назвали сроки завершення ремонтних робіт на Південному мосту
Фото: ремонт Південного мосту (facebook.com/kievavtodor)

Комунальники переходять до завершального етапу ремонту моста

Всі роботи з капітального ремонту деформаційного шва на Південному мосту завершать до 1 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook.

Як зазначається, тоді ж знімуть обмеження руху транспорту по мостовому переходу.

Наразі ремонт триває у цілодобовому режимі. Комунальники вже виконали роботи з розбирання старого деформаційного шва, встановлення нового та армування плити прогонової будови.

Повідомляється, що сьогодні вночі було завершено укладання бетону і наразі тривають роботи з догляду за ним. Роботи виконуються як на проїзній частині мостового переходу, так і під нею.

 

Фото: ремонт Південного мосту у Києві (facebook.com/kievavtodor)

"Після набору міцності бетону автодорівці перейдуть до двох завершальних етапів робіт - влаштування нової гідроізоляції та асфальтування ділянки ремонту деформаційного шва. До 1 грудня планується завершити всі роботи і зняти обмеження руху транспорту по мостовому переходу", - йдеться в повідомленні. 

У &quot;Київавтодорі&quot; назвали сроки завершення ремонтних робіт на Південному мосту

Нагадаємо, раніше у Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомляли, що ремонт деформаційних швів на Південному мосту, планують закінчити до кінця грудня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у "Київавтодорі" заявили, що на мосту в районі метро "Дарниця" на вул. Будівельників проводять роботи по ремонту тротуару, а інформація про руйнування не відповідає дійсності.

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