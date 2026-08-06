Ремонт Wildberries може обійтись Росії в чверть річного дефіциту бюджету

За кілька тижнів компанія втратила близько 20% складських потужностей - щонайменше вісім логістичних хабів знищили українські удари. Прямі збитки, за оцінками джерел, можуть перевищити 100 мільярдів рублів, а в найгіршому сценарії - сягнути 200 мільярдів. Через відтік продавців оборот маркетплейсу вже впав на чверть.

Проблема Wildberries посилюється самою бізнес-моделлю компанії: гроші від покупця вона отримує одразу, а продавцю перераховує лише через кілька тижнів, використовуючи цей часовий проміжок для фінансування поточних витрат і знижок. Така схема тримається, поки оборот зростає, - але щойно він падає, накопичені зобов'язання перестають покриватись новими надходженнями.

Саме тому джерела прогнозують, що компанія залишатиметься збитковою впродовж кількох років, а для перебудови бізнесу їй доведеться наростити борг щонайменше на 1,3 трильйона рублів.

Джерела The Bell вважають, що влада не допустить банкрутства маркетплейсу - уже розглядають податкові канікули й пільгові кредити для постраждалих продавців, дозвіл використовувати склади "Пошти Росії", а можливо, і пільгове кредитування самої компанії.

Проблема в тому, що і в держави ресурс обмежений: за перше півріччя дефіцит бюджету РФ сягнув 5,7 трильйона рублів - у півтора раза більше за річний план, а до кінця року, за прогнозами, може зрости до 7-8 трильйонів. Тобто сума, потрібна для порятунку одного лише Wildberries, дорівнює приблизно чверті всього річного дефіциту країни.