Ремонт Wildberries может обойтись России в четверть годового дефицита бюджета

За несколько недель компания потеряла около 20% складских мощностей - по меньшей мере восемь логистических хабов уничтожили украинские удары. Прямой ущерб, по оценкам источников, может превысить 100 миллиардов рублей, а в худшем сценарии - достичь 200 миллиардов. Из-за оттока продавцов оборот маркетплейса уже упал на четверть.

Проблема Wildberries усугубляется самой бизнес моделью компании: деньги от покупателя она получает сразу, а продавцу перечисляет лишь через несколько недель, используя этот временной промежуток для финансирования текущих расходов и скидок. Такая схема держится, пока оборот растет, но как только он падает, накопившиеся обязательства перестают покрываться новыми поступлениями.

Именно поэтому источники прогнозируют, что компания будет оставаться убыточной на протяжении нескольких лет, а для перестройки бизнеса ей придется нарастить долг по меньшей мере на 1,3 триллиона рублей.

Источники The Bell считают, что власти не допустят банкротства маркетплейса - уже рассматривают налоговые каникулы и льготные кредиты для пострадавших продавцов, разрешение использовать склады "Почты России", а возможно, и льготное кредитование самой компании.

Проблема в том, что и у государства ресурс ограничен: за первое полугодие дефицит бюджета РФ достиг 5,7 триллиона рублей - в полтора раза больше годового плана, а к концу года, по прогнозам, может вырасти до 7-8 триллионов. То есть сумма, необходимая для спасения одного только Wildberries, равна примерно четверти всего годового дефицита страны.