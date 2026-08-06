Ремонт Wildberries може обійтись Росії в чверть річного дефіциту бюджету
Українські удари по логістичних хабах Wildberries завдали компанії настільки серйозних збитків, що для відновлення їй може знадобитись сума, яка дорівнює чверті всього дефіциту бюджету Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times та джерела The Bell.
За кілька тижнів компанія втратила близько 20% складських потужностей - щонайменше вісім логістичних хабів знищили українські удари. Прямі збитки, за оцінками джерел, можуть перевищити 100 мільярдів рублів, а в найгіршому сценарії - сягнути 200 мільярдів. Через відтік продавців оборот маркетплейсу вже впав на чверть.
Проблема Wildberries посилюється самою бізнес-моделлю компанії: гроші від покупця вона отримує одразу, а продавцю перераховує лише через кілька тижнів, використовуючи цей часовий проміжок для фінансування поточних витрат і знижок. Така схема тримається, поки оборот зростає, - але щойно він падає, накопичені зобов'язання перестають покриватись новими надходженнями.
Саме тому джерела прогнозують, що компанія залишатиметься збитковою впродовж кількох років, а для перебудови бізнесу їй доведеться наростити борг щонайменше на 1,3 трильйона рублів.
Джерела The Bell вважають, що влада не допустить банкрутства маркетплейсу - уже розглядають податкові канікули й пільгові кредити для постраждалих продавців, дозвіл використовувати склади "Пошти Росії", а можливо, і пільгове кредитування самої компанії.
Проблема в тому, що і в держави ресурс обмежений: за перше півріччя дефіцит бюджету РФ сягнув 5,7 трильйона рублів - у півтора раза більше за річний план, а до кінця року, за прогнозами, може зрости до 7-8 трильйонів. Тобто сума, потрібна для порятунку одного лише Wildberries, дорівнює приблизно чверті всього річного дефіциту країни.
Нагадаємо, за даними Forbes, ЗСУ вже знищили щонайменше 17% складських приміщень Wildberries - упродовж останніх двох тижнів Сили оборони майже щодня атакують об'єкти найбільшого російського маркетплейсу, і компанія вже не може приховати колосальних втрат.
На тлі цих ударів стало відомо, що Wildberries активно шукає логістичні потужності в Казахстані, а також запровадила жорсткі обмеження для захисту від подальших ударів - з 3 серпня компанія заборонила працівникам приносити на роботу смартфони.