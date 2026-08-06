Ремонт Wildberries может обойтись России в четверть годового дефицита бюджета
Украинские удары по логистическим хабам Wildberries нанесли компании настолько серьезный ущерб, что для восстановления ей может понадобиться сумма, равная четверти всего дефицита бюджета России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times и источники The Bell.
За несколько недель компания потеряла около 20% складских мощностей - по меньшей мере восемь логистических хабов уничтожили украинские удары. Прямой ущерб, по оценкам источников, может превысить 100 миллиардов рублей, а в худшем сценарии - достичь 200 миллиардов. Из-за оттока продавцов оборот маркетплейса уже упал на четверть.
Проблема Wildberries усугубляется самой бизнес моделью компании: деньги от покупателя она получает сразу, а продавцу перечисляет лишь через несколько недель, используя этот временной промежуток для финансирования текущих расходов и скидок. Такая схема держится, пока оборот растет, но как только он падает, накопившиеся обязательства перестают покрываться новыми поступлениями.
Именно поэтому источники прогнозируют, что компания будет оставаться убыточной на протяжении нескольких лет, а для перестройки бизнеса ей придется нарастить долг по меньшей мере на 1,3 триллиона рублей.
Источники The Bell считают, что власти не допустят банкротства маркетплейса - уже рассматривают налоговые каникулы и льготные кредиты для пострадавших продавцов, разрешение использовать склады "Почты России", а возможно, и льготное кредитование самой компании.
Проблема в том, что и у государства ресурс ограничен: за первое полугодие дефицит бюджета РФ достиг 5,7 триллиона рублей - в полтора раза больше годового плана, а к концу года, по прогнозам, может вырасти до 7-8 триллионов. То есть сумма, необходимая для спасения одного только Wildberries, равна примерно четверти всего годового дефицита страны.
Напомним, по данным Forbes, ВСУ уже уничтожили по меньшей мере 17% складских помещений Wildberries - за последние две недели Силы обороны почти ежедневно атакуют объекты крупнейшего российского маркетплейса, и компания уже не может скрыть колоссальных потерь.
На фоне этих ударов стало известно, что Wildberries активно ищет логистические мощности в Казахстане, а также ввела жесткие ограничения для защиты от дальнейших ударов - с 3 августа компания запретила работникам приносить на работу смартфоны.