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В ГСЧС рассказали, когда начнется ремонт водопровода под Торецком

Новости » Общество    20.12.2018 - 08:55
В ГСЧС рассказали, когда начнется ремонт водопровода под Торецком
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Коммунальщики нашли место повреждения водопровода в серой зоне

Ремонтные работы на поврежденном водопроводе под Торецком (Донбасс) начнутся сегодня в 09:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вчера сотрудники коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" обнаружили место повреждения водовода в районе шахты "Южная" в так называемой серой зоне.

"Проведение ремонтных работ поврежденного участка водовода планируется на 20 декабря с 09:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики дали гарантии безопасности для обследования Горловской фильтровальной станции, на которую вследствие повреждения водопровода перестала подаваться вода.

Вечером 20 декабря на Донбассе без воды остались Торецк и соседние поселки. На следующий день в городе объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. Также сообщалось, что проблема затронула почти 43 тысячи человек.  До этого стало известно, что боевики на линии разграничения пытались подорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.

 

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