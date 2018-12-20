В ГСЧС рассказали, когда начнется ремонт водопровода под Торецком

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Коммунальщики нашли место повреждения водопровода в серой зоне

Ремонтные работы на поврежденном водопроводе под Торецком (Донбасс) начнутся сегодня в 09:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вчера сотрудники коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" обнаружили место повреждения водовода в районе шахты "Южная" в так называемой серой зоне.

"Проведение ремонтных работ поврежденного участка водовода планируется на 20 декабря с 09:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики дали гарантии безопасности для обследования Горловской фильтровальной станции, на которую вследствие повреждения водопровода перестала подаваться вода.

Вечером 20 декабря на Донбассе без воды остались Торецк и соседние поселки. На следующий день в городе объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. Также сообщалось, что проблема затронула почти 43 тысячи человек. До этого стало известно, что боевики на линии разграничения пытались подорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.