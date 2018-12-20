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Ремонт водопроводу під Торецьком продовжать завтра

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 21:37
Ремонт водопроводу під Торецьком продовжать завтра
Фото: ДСНС у Торецьку (donetsk.dsns.gov.ua)

Рятувальники продовжують постачати місцевим жителям питну воду

Комунальне підприємство "Вода Донбасу" 20 грудня розпочало ремонт пошкодженої ділянки водопроводу під Торецьком (Донбас). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Як зазначається, ремонт водопроводу планують продовжити завтра, 21 грудня. 

"20 грудня співробітники КП "Компанія "Вода Донбасу" проводили ремонтні роботи пошкодженої ділянки водоводу. Продовження робіт заплановано на 21 грудня", - йдеться в повідомленні. 

У ДСНС зазначають, що ситуація з відсутності водопостачання ускладнюється тим, що триває опалювальний сезон, та необхідне утримання належного температурного режиму як в оселях громадян, так і на об’єктах соціальної інфраструктури.

"Представники Служби порятунку забезпечують населення як питною, так і технічною водою. Крім того, постійно здійснюється поповнення запасів технічної води у котельнях та інших об`єктах інфраструктури міста. За сьогодні бійці ДСНС вже здійснили підвіз понад 165 куб. м технічної та близько 30 куб. м питної води", - інформують в ДСНС. 

Нагадаємо, 16 грудня у результаті пошкодження водогону "Горлівка - Торецьк" зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північне та Південне. Понад 40 тисяч людей залишилися без води. 

Пізніше у ДСНС заявили, що водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій.

 

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