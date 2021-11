Ремонт iPhone своими руками и новый суперкомпьютер в ЕС. Главное из мира технологий

Apple будет продавать детали для самостоятельного ремонта iPhone

Американская компания Apple со следующего года начнет продавать оригинальные комплектующие и инструменты для самостоятельного ремонта iPhone. При этом гарантия на гаджеты продолжит действовать.

Ожидается, что владельцы iPhone 12 и iPhone 13 смогут самостоятельно менять аккумуляторы, экраны и камеры. В США программу запустят в начале 2022, а в течение года она распространится и на некоторые другие страны.

Также в продаже появиться детали для ремонта компьютеров Mac на чипах M1.

Meta позволит ощутить виртуальный мир на ощупь

Компания Марка Цукерберга разрабатывает специальную перчатку, которая позволит ощущать предметы виртуальной реальности. Этот гаджет станет неотъемлемой частью виртуального взаимодействия.

Внутри на ладони и пальцах перчатки есть специальные надувные элементы - пневмоприводы или актуаторы. Она может не только воспроизводить тактильные ощущения, но и работать как VR-контроллер.

Перчатка способна обеспечить имитацию давления и обратной связи от предметов - в сочетании с визуальными и звуковыми сигналами это создает иллюзию физического прикосновения.

Windows 11 вернет синий "экран смерти"

Обновление Windows 11, которое должно выйти в ближайшие дни, вернет так называемый синий "экран смерти" (BSOD).

"Мы изменили цвет экрана на синий, когда устройство перестает работать или возникает ошибка остановки, как в предыдущих версиях Windows", - признает Microsoft в заметках о патчах для обновления Windows 11.

Пока непонятно, почему BSOD снова станет синим, но это может быть связано с обращениями в службу IT-поддержки. Синий "экран смерти" уже давно является частью Windows и представляет собой простой способ для конечных пользователей обнаружить проблему и позвонить в службу поддержки.

AppleCar выйдет раньше, чем планировалось

Беспилотный электромобиль Apple выйдет раньше, чем планировалось. По данным Bloomberg, релиз запланирован уже на 2025 год. Предполагается, что авто не будет оборудовано рулем и педалями.

AppleCar может получить большой сенсорный экран, с которым водитель будет взаимодействовать во время путешествия. Сиденья будут расположены друг напротив друга, как в лимузине.

Xiaomi создала вторую компанию для производства электромобилей

Китайская Xiaomi создала вторую компанию, название которой напрямую указывает на связь с автомобильной промышленностью. В сентябре было объявлено о создании Xiaomi Automobile Co., Ltd, а теперь стало известно о регистрации Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd.

Зарегистрированный капитал новой компании составляет 1 млрд юаней (около 156,7 млн долларов). Она будет заниматься производством автомобилей и разработкой новых технологий.

Культовый плеер Winamp перезапускают с новым логотипом

Легендарный мультимедийный плеер Winamp, который получил широкое распространение в 2000-х, может вернуться на рынок. Он обзавелся новым логотипом, а на официальном сайте появилось объявление о наборе на бета-тест возрожденного приложения.

История Winamp началась еще в 1997-м, но после выхода версии 5.5 в 2007 году плеер перестал получать обновления. Какие именно возможности появятся в приложении, пока неизвестно.

Фото: новый логотип Winamp (winamp.com)

Франция получит самый мощный компьютер в Европе

В ближайшее время во Франции построят самый мощный компьютер в Европе. Он будет называться Adastra и применяться для расширения возможностей самого производительного академического суперкомпьютера Jean Zay.

Производительность Adastra составит 70 Пфлопс - система будет в 20 раз быстрее той, которая имеется в распоряжении Национального вычислительного центра высшего образования (CINES).

Первый блок на базе процессоров AMD EPYC 7003, 256 Гбайт DDR4 и четырех OAM-ускорителей Instinct MI250X запустят уже весной 2022 года. Второй блок будет строиться до конца следующего года. Он будет состоять из узлов с процессорами AMD EPYC Genoa и 768 Гбайт DDR5.

Adastra будет использоваться для научных исследований, в первую очередь, в области возобновляемой энергетики, что должно помочь в снижении углеродного следа. Также он поможет в разработке материалов для аккумуляторных технологий следующего поколения, в создании новых лекарственных препаратов и в изучении новых методов лечения.