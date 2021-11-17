ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Meta разрабатывает VR-перчатку: можно будет ощущать объекты в виртуальной реальности

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 14:59
Meta разрабатывает VR-перчатку: можно будет ощущать объекты в виртуальной реальности Фото: Meta разрабатывает VR-перчатку (Meta Reality Labs)
Автор: Валерия Полищук

Компания Meta работает над тактильной перчаткой, которая позволит ощущать предметы виртуальной реальности. По плану компании, они станут неотъемлемой частью виртуального взаимодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Специалисты команды Meta Reality Labs на протяжении семи лет создавали прототипы перчатки, которая позволит обеспечить тактильную связь для пользователя при взаимодействии с предметами в виртуальном мире.

Внутри устройства есть специальные надувные элементы, их еще называют пневмоприводами или актуаторами. Они находятся в ладони и пальцах. При этом прототип может не только воспроизводить тактильные ощущения, но и работать как VR-контроллер благодаря специальным маркерам на тыльной стороне ладони, позволяющим отследить движения пальцев.

Перчатка способна обеспечить имитацию давления и обратной связи от предметов - в сочетании с визуальными и звуковыми сигналами это создает иллюзию физического прикосновения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Виртуальная реальность
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"