Microsoft изменит цвет "экрана смерти" в Windows 11

Компания Microsoft приняла решение изменить цвет "экрана смерти" в Windows 11. Так, "экран смерти", который был изменен на черный, вернется в первоначальный синий цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Microsoft изначально изменил печально известный синий экран смерти (BSOD) на черный в Windows 11 в начале этого года, чтобы соответствовать новым черным экранам входа в систему и выключения. Это было первое серьезное изменение BSOD.

Теперь это изменение отменяется в обновлении Windows 11, которое должно выйти в ближайшие дни.

"Мы изменили цвет экрана на синий, когда устройство перестает работать или возникает ошибка остановки, как в предыдущих версиях Windows", - признает Microsoft в недавних заметках о патчах, замеченных Windows Central, для обновления Windows 11.

Неясно, почему в Windows 11 BSOD снова станет синим, но это может быть связано с обращениями в службу IT-поддержки. Синий "экран смерти" уже давно является частью Windows и представляет собой простой способ для конечных пользователей обнаружить проблему и позвонить в службу IT-поддержки.