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Apple предложила клиентам самим ремонтировать iPhone

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Среда 17 ноября 2021 19:04
Apple предложила клиентам самим ремонтировать iPhone Фото: Apple предложила клиентам самим ремонтировать iPhone (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

С 2022 года американская компания Apple начнет продавать оригинальные комплектующие и инструменты для самостоятельного ремонта iPhone. Первыми в продаже станут доступными детали для iPhone 12 и iPhone 13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple.

Владельцы смартфонов смогут сами поменять в них аккумуляторы, экраны и камеры. После ремонта на дому гарантия на гаджеты не пропадет, если пользователь не повредит устройство.

В США программа будет запущена в начале следующего года, а в течение года она распространится и на некоторые другие страны.

Затем в продаже должны появиться детали для ремонта компьютеров Mac с чипами M1. Пока список комплектующих для самостоятельной замены ограничен камерами, аккумуляторами и экранами. В будущем количество доступных запчастей увеличат.

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