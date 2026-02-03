Ремонт Дарницкой ТЭЦ займет значительное время: как планируют спасать киевлян от холода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения. Это военное преступление России. Очертили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время", - подчеркнул он.

Министр добавил, что поручил изучить проанализировать все объекты коммунальной, частной и госсобственности в районах, где смогут временно находиться люди, которые остались без тепла в своих домах.

"Учитывая критичность ситуации, на заседании обсудили срочные меры для стабилизации системы. Сейчас проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекают силы "Укртрансгаза", - отметил Шмыгаль.

По его словам, изучаются варианты подключения резервного теплоснабжения для тех домов, которые находятся в зоне длительного отключения.

Он подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Министр добавил, что на критических участках уже начинается расстановка дополнительных генераторов.

Помощь от "Укрзализныци"

"Укрзализныця" разместила два вагона несокрушимости в Дарницком районе столицы, которые утром откроются для всех желающих.

"Берите телефоны и павербанки - их можно зарядить, берите ноутбуки - у нас есть Starlink для работы и обучения, берите свою еду - разогреем в микроволновке. Если с вами будут дети, развлечем книжками, раскрасками и мультиками, а если домашние животные - с радостью разместим вас в уютном купе", - говорится в заявлении УЗ.

Отмечается, что вагоны несокрушимости будут работать с 08:00 до 20:00 - каждый из них рассчитан на одновременное пребывание 50 человек.