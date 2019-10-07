Яременко объяснил необходимость проведения выборов на Донбассе

Даже если Украина не признает результаты выборов на Донбассе, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко считает, что при всей сложности проведение выборов после деоккупации, это имеет логику.

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал он.

Глава Комитета считает, что так Украина сможеть получить своих представителей в ОРДЛО.

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза, - ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил он.

Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - добавил он.

Напомним, специальный советник главы Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе.

Отметим, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".