Яременко пояснив необхідність проведення виборів на Донбасі

Навіть якщо Україна не визнає результати виборів на Донбасі, ми зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

Яременко вважає, що при всій складності проведення виборів після деокупації, це має логіку.

"Навіть якщо ми не визнаємо результати виборів, ми зрозуміємо, наскільки представницькою є місцева влада. Це розкриє певне поле гри для України", - сказав він.

Голова Комітету вважає, що так Україна зможе отримати своїх представників в ОРДЛО.

"Ми отримаємо хоча б якихось представників, до яких ми зможемо ставитися хоч трошки (довга пауза, - ред.) терпимо, і з якими ми зможемо дозволити собі якісь форми діалогу. На відміну від тих московських призначенців, яких нам підсовують сьогодні в якості "лідерів "ДНР/ЛНР", - зазначив він.

Яременко допустив, що підсумки виборів внаслідок втручання Москви для України взагалі ніякого значення мати не будуть.

"Може бути, підсумки виборів внаслідок втручання Москви для нас взагалі ніякого значення мати не будуть. А, можливо, ми отримаємо якісь органи місцевої влади, з якими зможемо обговорювати побутові питання ремонту комунікацій і т. д. А на сьогодні будь-який контакт з представниками т. зв. "ДНР/ЛНР" створює для нас величезні політичні труднощі", - додав він.

Нагадаємо, спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі.

Зазначимо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ погодили радники голів "нормандської четвірки".