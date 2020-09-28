Яремчук не сыграет за "Гент" в ответном матче Лиги чемпионов с "Динамо"

Форвард не хочет рисковать здоровьем в преддверии возможного трансфера
Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Форвард может пропустить игру против своей родной команды из-за травмы.
Об этом сообщает Het Nieuwsblad.
По информации источника, форвард выходил на первую игру с повреждением, которое усилил по ходу игры.
Яремчук планирует сменить команду до закрытия трансферного окна, поэтому не хочет рисковать здоровьем и не полетит с командой в Киев.
Бельгийский клуб к этому моменту не опубликовал заявку на игру.
В первом противостоянии киевляне победили со счетом 2:1. Яремчука вынужденно заменили в первом тайме.
"Динамо" и "Гент" сыграют ответный матч 29 сентября. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Не поможет бельгийской команде в этой игре и украинский полузащитник Роман Безус, получивший красную карточку в первом поединке.
Напомним, "Гент" уволил главного тренера после конфликта с игроком сборной Украины.
Кроме того, клуб неудачно начал сезон в чемпионате Бельгии, набрав в семи турах шесть очков.