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Яремчук не сыграет за "Гент" в ответном матче Лиги чемпионов с "Динамо"

Автор: Вера Олейник

Форвард не хочет рисковать здоровьем в преддверии возможного трансфера

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Форвард может пропустить игру против своей родной команды из-за травмы.

Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По информации источника, форвард выходил на первую игру с повреждением, которое усилил по ходу игры.

Яремчук планирует сменить команду до закрытия трансферного окна, поэтому не хочет рисковать здоровьем и не полетит с командой в Киев.

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Бельгийский клуб к этому моменту не опубликовал заявку на игру.

В первом противостоянии киевляне победили со счетом 2:1. Яремчука вынужденно заменили в первом тайме.

"Динамо" и "Гент" сыграют ответный матч 29 сентября. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Не поможет бельгийской команде в этой игре и украинский полузащитник Роман Безус, получивший красную карточку в первом поединке.

Напомним, "Гент" уволил главного тренера после конфликта с игроком сборной Украины.

Кроме того, клуб неудачно начал сезон в чемпионате Бельгии, набрав в семи турах шесть очков.

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