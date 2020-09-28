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Яремчук не зіграє за "Гент" у матчі-відповіді Ліги чемпіонів з "Динамо"

Автор: Вера Олейник

Форвард не хоче ризикувати здоров'ям напередодні можливого трансферу

Український нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук не зіграє в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Форвард може пропустити гру проти своєї рідної команди через травму.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

За інформацією джерела, форвард виходив на першу гру з пошкодженням, яке посилив по ходу гри.

Яремчук планує змінити команду до закриття трансферного вікна, тому не хоче ризикувати здоров'ям і не полетить з командою до Києва.

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Бельгійський клуб до цього моменту не опублікував заявку на гру.

У першому протистоянні кияни перемогли з рахунком 2:1. Яремчука вимушено замінили в першому таймі.

"Динамо" і "Гент" зіграють матч-відповідь 29 вересня. Переможець протистояння отримає путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Не допоможе бельгійській команді в цій грі і український півзахисник Роман Безус, який отримав червону картку в першому поєдинку.

Нагадаємо, "Гент" звільнив головного тренера після конфлікту з гравцем збірної України.

Крім того, клуб невдало почав сезон в чемпіонаті Бельгії, набравши в семи турах шість очок.

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