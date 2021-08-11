Яремчук дебютировал в "Бенфике", создав гол в ворота "Спартака"

Роман Яремчук вышел на 64-й минуте матча, заменив Рамуша и расположившись на правом краю атаки.

В добавленное время он забросил мяч в штрафную на Жоау Мариу. Роман пробил в касание с острого угла, и мяч рикошетом от двух защитников залетел в ворота.

Этот гол оказался последним во встрече. Яремчук вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов.

Сайт УЕФА сначала записал гол на украинца, но позже в протоколе указали, что это автогол Жиго.