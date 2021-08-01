ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Бенфика" презентовала нового игрока из Украины

Новина українською →
Португалия, Воскресенье 01 августа 2021 01:35
"Бенфика" презентовала нового игрока из Украины Фото: "Бенфика" презентовала нового игрока из Украины (instagram.com/r.yaremchuk)
Автор: Сергей Пышкин

Самый титулованный клуб Португалии "Бенфика" раскрыла нового члена команды. Соглашение сторон будет действовать в течение пяти следующих лет - до 30 июня 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба "Бенфика".

Воспитанник "Динамо", бывший игрок клуба "Гент" и форвард сборной Украины Роман Яремчук стал новым игроком "Бенфики".

Что известно о Яремчуке

  • В Первой лиге, во время игры в клубе "Динамо 2", футболист принял участие в 42 матчах и забил 7 голов;
  • Уже в 2016 году мужчина сыграл 17 матчей в "Александрии" и отметился 6 голами;
  • Летом 2017 года Яремчук перешел в бельгийскую футбольную команду "Гент" за два миллиона евро, где отыграл 152 матча, во время которых забил 62 гола;
  • Стал частью сборной Украины в 2018 году. На протяжении 29 матчей, футболист забил 10 голов;
  • Во время Евро-2020, Яремчук отметился двумя голами когда сборная Украины играла против Нидерландов и Северной Македонии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Бенфика Футбол
NEWS
В "Нафтогазе" прогнозируют проигрыш в арбитраже, если "Газпром" не продлит транзит
В "Нафтогазе" прогнозируют проигрыш в арбитраже, если "Газпром" не продлит транзит
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета