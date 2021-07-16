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Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул

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Швейцария , Пятница 16 июля 2021 20:49
Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул Фото: финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате переговоров Союза европейских футбольных ассоциаций с Федерацией футбола Турции, было принято решение провести финальный матч Лиги чемпионов 2023 в Стамбуле. Ранее планировалось, что матч состоится в Мюнхене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В конце лета текущего года в Стамбуле состоится стартовый турнир европейского клубного сезона, во время которого будет проведена жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций Европы УЕФА.

Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов дважды переносили из Стамбула в другие города. В 2020 году УЕФА приняла решение провести финальный матч в Лиссабоне, а в текущем году - в Порту. Известно, что соответствующие решения были приняты из-за эпидемиологической ситуации в Турции.

Несмотря ни на что, уже в 2023 году Стамбул примет финальный матч Лиги чемпионов вместо Мюнхена.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Стамбуле состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023, а не в Мюнхене.

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