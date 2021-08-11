Яремчук дебютував у "Бенфіці", створивши гол у ворота "Спартака"

Яремчук дебютував у "Бенфіці", створивши рік у ворота "Спартака". В результаті московський клуб програв 0:2 і вибув з Ліги чемпіонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sport.Ua.
Роман Яремчук вийшов на 64-й хвилині матчу, замінивши Рамуша і розташувавшись на правому краю атаки.
У доданий час він закинув м'яч у штрафну на Жоау Маріу. Роман пробив у дотик з гострого кута, і м'яч рикошетом від двох захисників залетів у ворота.
Цей гол виявився останнім у зустрічі. Яремчук вивів "Бенфіку" в плей-офф Ліги чемпіонів.
Сайт УЄФА спочатку записав гол на українця, але пізніше в протоколі вказали, що це автогол Жиго.
Нагадаємо, що "Бенфіка" презентувала нового гравця з України.
Також ми писали, що фінал Ліги чемпіонів 2023 року перенесли з Мюнхена до Стамбула.