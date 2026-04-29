Ректора КНУ Бугрова звільнили з посади: названі причини

Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори нового керівника вишу призначені на 27 травня 2026 року.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Студентський парламент КНУ.
Головне:
Згідно з оприлюдненим наказом Міністерства освіти і науки, Бугрова звільнили у зв’язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. До проведення виборів обов’язки ректора виконуватиме тимчасово призначена особа.
Наказ МОН про звільнення Володимира Бугрова (Студентський парламент КНУ)
У Студентському парламенті заявили, що після рішення Київського апеляційного суду Бугров нібито не зможе брати участь у нових виборах ректора.
Йдеться про справу, у якій Шевченківський районний суд Києва визнав його винним у порушенні вимог фінансового контролю - зокрема через користування автомобілем, що належить його сину, про що повідомили в НАЗК. Апеляція залишила це рішення без змін, повідомив в.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко.
Зазначимо, на початку квітня довкола університету також розгорівся скандал: у мережі поширили відео, на якому зафіксовано чоловіка, схожого на Бугрова, в інтимному контексті.
Автори публікацій стверджували, що йдеться про листування з студентками та працівницями університету. Це викликало протести під Червоним корпусом КНУ. Сам Бугров ці звинувачення відкинув і назвав ситуацію тиском.
Раніше РБК-Україна розповідало про розслідування журналістів, які виявили, що Володимир Бугров уклав контракти з Міноборони на харчування за завищеними цінами. Угоди на понад 51 млн грн укладали без тендерів, що викликало питання щодо обґрунтованості цін і прозорості закупівель.
Також ми писали, що в Україні триває укрупнення університетів через обмежене фінансування та низький набір студентів. У межах цього процесу очікується оновлення керівництва - близько 50 ректорів можуть втратити посади, зокрема через завершення дозволених двох термінів.