Ректора КНУ Бугрова звільнили з посади: названі причини

Головне: Відставка: МОН звільнило Володимира Бугрова з посади ректора КНУ у зв'язку із завершенням терміну контракту.

МОН звільнило Володимира Бугрова з посади ректора КНУ у зв'язку із завершенням терміну контракту. Нові вибори: Обрання керівника вишу призначено на 27 травня 2026 року.

Обрання керівника вишу призначено на 27 травня 2026 року. Заборона: Через програну апеляцію у справі про корупційне правопорушення Бугров не зможе балотуватися знову.

Через програну апеляцію у справі про корупційне правопорушення Бугров не зможе балотуватися знову. Скандальний фон: Звільнення відбулося після серії протестів через інтимний скандал та звинувачення в порушенні фінконтролю.

Звільнення відбулося після серії протестів через інтимний скандал та звинувачення в порушенні фінконтролю. Тимчасове управління: До виборів університетом керуватиме призначений міністерством виконувач обов'язків.

Згідно з оприлюдненим наказом Міністерства освіти і науки, Бугрова звільнили у зв’язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. До проведення виборів обов’язки ректора виконуватиме тимчасово призначена особа.



Що з участю у виборах

У Студентському парламенті заявили, що після рішення Київського апеляційного суду Бугров нібито не зможе брати участь у нових виборах ректора.

Йдеться про справу, у якій Шевченківський районний суд Києва визнав його винним у порушенні вимог фінансового контролю - зокрема через користування автомобілем, що належить його сину, про що повідомили в НАЗК. Апеляція залишила це рішення без змін, повідомив в.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко.

Що передувало

Зазначимо, на початку квітня довкола університету також розгорівся скандал: у мережі поширили відео, на якому зафіксовано чоловіка, схожого на Бугрова, в інтимному контексті.

Автори публікацій стверджували, що йдеться про листування з студентками та працівницями університету. Це викликало протести під Червоним корпусом КНУ. Сам Бугров ці звинувачення відкинув і назвав ситуацію тиском.