Ректора КНУ Бугрова звільнили з посади: названі причини

14:10 29.04.2026 Ср
2 хв
До проведення виборів призначено тимчасово виконуючого обов’язки ректора
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Володимира Бугрова звільнили з посади ректора (facebook.com/VolodymyrBugrov)

Володимира Бугрова звільнили з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори нового керівника вишу призначені на 27 травня 2026 року.

Головне:

  • Відставка: МОН звільнило Володимира Бугрова з посади ректора КНУ у зв’язку із завершенням терміну контракту.
  • Нові вибори: Обрання керівника вишу призначено на 27 травня 2026 року.
  • Заборона: Через програну апеляцію у справі про корупційне правопорушення Бугров не зможе балотуватися знову.
  • Скандальний фон: Звільнення відбулося після серії протестів через інтимний скандал та звинувачення в порушенні фінконтролю.
  • Тимчасове управління: До виборів університетом керуватиме призначений міністерством виконувач обов’язків.

Згідно з оприлюдненим наказом Міністерства освіти і науки, Бугрова звільнили у зв’язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. До проведення виборів обов’язки ректора виконуватиме тимчасово призначена особа.


Наказ МОН про звільнення Володимира Бугрова (Студентський парламент КНУ)

Що з участю у виборах

У Студентському парламенті заявили, що після рішення Київського апеляційного суду Бугров нібито не зможе брати участь у нових виборах ректора.

Йдеться про справу, у якій Шевченківський районний суд Києва визнав його винним у порушенні вимог фінансового контролю - зокрема через користування автомобілем, що належить його сину, про що повідомили в НАЗК. Апеляція залишила це рішення без змін, повідомив в.о. голови Cтудпарламенту Іван Лазоренко.

Що передувало

Зазначимо, на початку квітня довкола університету також розгорівся скандал: у мережі поширили відео, на якому зафіксовано чоловіка, схожого на Бугрова, в інтимному контексті.

Автори публікацій стверджували, що йдеться про листування з студентками та працівницями університету. Це викликало протести під Червоним корпусом КНУ. Сам Бугров ці звинувачення відкинув і назвав ситуацію тиском.

Раніше РБК-Україна розповідало про розслідування журналістів, які виявили, що Володимир Бугров уклав контракти з Міноборони на харчування за завищеними цінами. Угоди на понад 51 млн грн укладали без тендерів, що викликало питання щодо обґрунтованості цін і прозорості закупівель.

Також ми писали, що в Україні триває укрупнення університетів через обмежене фінансування та низький набір студентів. У межах цього процесу очікується оновлення керівництва - близько 50 ректорів можуть втратити посади, зокрема через завершення дозволених двох термінів.

