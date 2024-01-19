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Дорожче, ніж у Гринкевичів: стали відомі деталі контракту керівництва КНУ ім. Шевченка з Міноборони

П'ятниця 19 січня 2024 15:42
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Дорожче, ніж у Гринкевичів: стали відомі деталі контракту керівництва КНУ ім. Шевченка з Міноборони Фото: тали відомі деталі контракту керівництва КНУ ім. Шевченка з Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ректор Київського університету ім. Шевченка Володимир Бугров уклав контракти з Міноборони України на забезпечення харчуванням, де були встановлені ціни вищі, ніж у львівського бізнесмена Ігоря Гринкевичів, якщо нещодавно затримало ДБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Наші гроші".

Як пишуть журналісти, хек заморожений в університеті Шевченка - 333 грн/кг, тоді як фірма Гринкевича писала у своїх прайсах 120 грн/кг. Звичайна питна вода в універі - 8 грн за літр, тоді як у Гринкевича - 5,5 грн.

Всього Міноборони уклало угоду з університетом на 51,45 млн грн.

"Університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів. Тобто КНУ та НАУ, які не належать до структури Міноборони, виставили військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати", - повідомляють розслідувачі.

Вказані угоди укладено до 31 березня 2024 року, і з боку Міноборони ними займався Департамент ресурсного забезпечення. Тепер постачальників продовольства обиратиме агентство "Державний оператор тилу".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

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